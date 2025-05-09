أول تعليق من طارق مصطفى بعد فوز البنك الأهلي على بيراميدز برباعية

كتب - يوسف محمد:

أعرب طارق مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن سعادته بعد الفوز على حساب بيراميدز بنتيجة أربعة أهداف اليوم بالدوري المصري.

وقال مصطفى في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "سعيد بهذا الفوز الغالي والثمين، الذى جاء في توقيت هام للغاية".

وأضاف: "وضعت عدة سيناريوهات للقاء، منها استغلال سرعات الثنائي ياو أنور وأسامة فيصل خلف دفاعات المنافس، من أجل التسجيل مبكرا وهو ما حدث".

وتابع: "عندما استقبلنا هدفين عدلت طريقة اللعب، أشركت مدبولى ونيمار وسيرجي أكا، من أجل تكثيف النواحي الهجومية ونجحنا في إحراز هدفين متتاليين".

واختتم مصطفى تصريحاته: "لا وقت للراحة سنبدأ غدا، فى التحضير لمواجهة حرس الحدود الصعبة".

وكان فريق البنك الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب البنك الأهلي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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