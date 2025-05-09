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"تحدثوا معي بالفعل ولكن".. الزمالك يفاوض لاعبًا من الدوري الإنجليزي (خاص)

10:58 م الجمعة 09 مايو 2025
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    سام مرسي لاعب إبسويتش تاون الإنجليزي
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كتب ـ وسيم أحمد

قال سام مرسي قائد إيبسويتش تاون الإنجليزي، إن هناك رغبة من نادي الزمالك للتعاقد معه بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع لاعب خط الوسط في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة:"نعم بالفعل هناك اهتمام ورغبة حقيقية من نادي الزمالك بضمي لصفوفهم بداية من الموسم المقبل".

وأضاف سام مرسي: "تواصل معي بعض الأشخاص المنسوبين لنادي الزمالك بالفعل وعرض علي اهتمام النادي بضمي".

وأتم اللاعب صاحب الـ 33 عاماً تصريحاته بالتشديد على أنه يركز في الوقت الحالي فقط على إنهاء الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز مع إيبسويتش تاون.

وكان نادي إيبسويتش تاون قد تأكد هبوطه رسميًا دوري الدرجة الثانية الإنجليزية (تشامبيونشيب)، إذ يحتل المركز الثامن عشر بجدول ترتيب بريميرليج.

وشارك سام مرسي خلال الموسم الجاري بـ 31 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع آخر خلال 2610 دقيقة لعب.

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