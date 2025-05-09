كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق بيراميدز اليوم هزيمة مفاجأة أمام فريق البنك الأهلي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وتعد هذه الهزيمة الثانية على التوالي، التي يتعرض لها فريق بيراميدز في الدوري المصري، بعدما تلقى الهزيمة في الجولة الماضية أمام فريق فاركو، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذه النتيجة توقف رصيد بيراميدز، عند النقطة رقم 47 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع فريق البنك الأهلي رصيده عند النقطة رقم 36 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل كالتالي:

1- الأهلي.. 22 مباراة.. 49 نقطة.

2- بيراميدز.. 22 مباراة.. 47 نقطة.

3- الزمالك.. 22 مباراة.. 41 نقطة.

4- البنك الأهلي.. 21 مباراة.. 36 نقطة.

5- المصري البورسعيدي.. 21 مباراة.. 35 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا.. 21 مباراة.. 31 نقطة.

7- فاركو.. 21 مباراة.. 20 مباراة.. 30 نقطة.

8- بتروجيت.. 22 مباراة.. 26 نقطة.

9- حرس الحدود.. 21 مباراة.. 22 نقطة.

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