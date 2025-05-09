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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك وسيراميكا كليوباترا؟ (كوميك)

10:02 م الجمعة 09 مايو 2025
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كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، نتيجة مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 41 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع فريق سيراميكا رصيده إلى النقطة رقم 31 في المركز السادس بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك وسيراميكا كليوباترا بمطالعة الألبوم أعلاه:

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