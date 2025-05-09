الزمالك يعلن تفاصيل إصابة محمد صبحي حارس مرمى الفريق

كتب - يوسف محمد:

كشف محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال أسامة في تصريحات، نقلها الموقع الرسمي للنادي: "محمد صبحي تعرض للإصابة في المفصل، الذي يربط بين اليد والذراع، اللاعب سيخضع إلى أشعة خلال الساعات المقبلة، للإطمئنان على حالته وتحديد البرنامج العلاجي اللازم".

وكان محمد صبحي تعرض لإصابة في اليد، خلال مباراة الفارس الأبيض التي أقيمت اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، في بطولة الدوري المصري.

ويذكر أن التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، كان قد حسم نتيجة مباراة الفارس الأبيض أمام سيراميكا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 41 نقطة جمعهم، فيما يأتي فريق سيراميكا في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة.

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