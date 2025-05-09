البنك يقسو على بيراميدز برباعية ويمنح الأهلي هدية ثمينة

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق البنك الأهلي برباعية مقابل هدفين على نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني بالدوري.

وسجل رباعية البنك الأهلي كل من: محمد إبراهيم بالدقيقة 4، أسامة فيصل بالدقيقة 21، أحمد مدبولي بالدقيقة 82 وياو أنور بالدقيقة 86، فيما سجل هدفي بيراميدز إبراهيم عادل ومروان حمدي بالدقيقتين 48 و 74.

ورفع التعادل رصيد فريق البنك الأهلي إلى النقطة (36) في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن المصري صاحب المركز الخامس و(5) نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث، فيما توقف رصيد فريق بيراميدز عند النقطة47 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الأهلي الذي تصدر المسابقة.

ملخص مباراة بيراميدز والبنك الأهلي:

وتقدم فريق البنك الأهلي بهدف مبكر بعد مرور 4 دقائق عن طريق اللاعب محمد إبراهيم بعدما وصلته كرة عرضية من زميله إسحاقو يعقوبو أسكنها الشباك.

وتصدى أحمد صبحي حارس مرمى البنك الأهلي في الدقيقة التالية لكرة عرضية أرسلها لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وواصل لاعبو بيراميدز الضغط في محاولة لإدراك هدف التعادل فسدد لاعبه ماييلي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى البنك الأهلي أحمد صبحي بالدقيقة 8.

وسدد لاعب بيراميدز إبراهيم عادل بالدقيقة 10 كرة من منطقة جزاء البنك الأهلي تصدى لها حارس مرمى البنك الأهلي.

وأرسل لاعب بيراميدز محمد الشيبي كرة عرضية في الدقيقة 12 وتصدى لها حارس مرمى البنك الأهلي أحمد صبحي ثم أوقف دفاع البنك الأهلي هجمة خطرة من لاعب بيراميدز مايلي في الدقيقة التالية.

وعاد لاعبو البنك الأهلي في الدقائق التالية للسيطرة على الكرة فتصدى دفاع بيراميدز لعرضية من إسحاقو يعقوبو بالدقيقة 16 ثم أنقذ أحمد الشناوي بالدقيقة التالية مرماه من هدف بالتقدم وإبعاد كرة طولية على حدود منطقة جزائه بالدقيقة التالية.

وكاد يخُطيء يعقوبو في إبعاد كرة عرضية من لاعب بيراميدز كريم حافظ ولكن مرت بجانب المرمى بالدقيقة 19.

وعزز أسامة فيصل التقدم بهدف ثانِ بالدقيقة 22 بعدما وصلته كرة داخل منطقة جزاء بيراميدز أسكنها الشباك.

وبدأ بيراميدز الشوط الثاني بالدفع باللاعب مروان حمدي بدلاً من أحمد عاطف "قطة".

وقلص إبراهيم عادل الفارق بهدف سجله بالدقيقة 48 بعدما وصلته الكرة داخل منطقة جزاء البنك الأهلي ليُسددها في الشباك.



ووصلت كرة عرضية في الدقيقة (50) للاعب بيراميدز صديق إيجولا الذي حولها برأسه بجوار المرمى ثم وصلت كرة عرضية لمروان حمدي الذي مرت رأسيته بجانب المرمى بالدقيقة (54).

وأرسل محمد الشيبي بالدقيقة التالية كرة عرضية وصلت لزميله ماييلي ولكن تسديدته وصلت سهلة في يد حارس مرمى البنك الأهلي.

ودفع المدير الفني للبنك الأهلي في الدقيقة (57) باللاعب محمد عبدالغني (مدافع) بدلاً من أحمد ياسر الريان (مهاجم).

وسدد لاعب بيراميدز إبراهيم عادل كرة قوية في الدقيقة (59) ولكن علت المرمى ثم دفع المدير الفني لفريق بيراميدز في الدقيقة (62) باللاعب عبدالرحمن مجدي بدلاً من صديق إيجولا.

وحصل فريق بيراميدز على ركلة ركنية في الدقيقة (63) نفذها محمد الشيبي وصلت لمروان حمدي الذي حولها برأسه أعلى المرمى ثم أرسل عبدالرحمن مجدي كرة عرضية جديدة في الدقيقة (66) حولها مروان حمدي برأسه ولكن تصدت العارضة لها هذه المرة.

وسدد لاعب البنك الأهلي أحمد ربيعة كرة في الدقيقة (70) ولكن علت مرمى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ثم توقف اللعب بعد دقيقتين لعلاج لاعب البنك الأهلي هشام صلاح قبل أن يُستأنف اللقاء.

ودفع المدير الفني لفريق بيراميدز في الدقيقة (73) باللاعب محمد حمدي بدلاً من كريم حافظ.

وأرسل محمد حمدي كرة عرضية في الدقيقة التالية لمشاركته حوله مروان حمدي هذه المرة برأسه في الشباك مسجلاً التعادل.

ووصلت كرة لأحمد مدبولي لاعب البنك الأهلي أمام منطقة جزاء بيراميدز سددها قوية لتسكن شباك أحمد الشناوي بالدقيقة (82) ثم تصدى حارس مرمى بيراميدز ي الدقيقة (85) لتسديدة لاعب البنك الأهلي ياو أنور ثم عاد ياو أنور وسجل الهدف الرابع بالدقيقة التالية.