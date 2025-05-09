بيراميدز يكشف طبيعة إصابة رمضان صبحي ومصطفى فتحي

كتب ـ رمضان حسن

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب خروج ثلاثي فريقه رمضان صبحي ومصطفى فتحي ومهند لاشين من قائمة مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على نظيره البنك الأهلي في الثامنة من مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري.

وأوضح المنيري في تصريحات صحفية اليوم أن رمضان صبحي يعاني من جزع في الأنكل تعرض له خلال التدريبات الأخيرة، فيما يعاني مصطفى فتحي من شد في العضلة الأمامية، ويؤدي برنامجا تأهيليا مع الجهاز الطبي.

وأتم رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز تصريحاته بالتنويه إلى أن مهند لاشين يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية بالقدم اليسرى تعرض له في التدريبات الأخيرة، وخرج الثلاثي من القائمة من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة.

ويحتل فريق بيراميدز قبل المباراة المركز الثاني برصيد 47 نقطة، فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

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