أول تعليق من أيمن الرمادي بعد تعادل الزمالك مع سيراميكا كليوباترا في الدوري

كتب - يوسف محمد:

أعرب أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حزنه بسبب تراجع أداء الفريق في نهاية المباراة، مشيرا إلى أن الفريق يمر بظروف صعبة خلال الفترة الحالية.

وقال الرمادي في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "حزين بسبب تراجع أداء الفريق، في الجزء الأخير من المباراة نحتاج لمزيد من العمل، خاصة أن الفريق يمر بظروف صعبة، في ظل كثرة الغيابات والإصابات ونقص العناصر الهجومية على مقاعد البدلاء".

وأضاف: "بالرغم من التعادل المخيب للأمال اليوم، لكنني سعيد بفريقي وبما قدموه خلال اللقاء، اللاعبين قدموا الجانب الإيجابي المطلوب منهم والسلبيات تخصني وحدي".

وتابع: "الزمالك يملك كتيبة قوية من اللاعبين أصحاب خبرات، مثل بنتايك، السعيد، عمر جابر، ناصر منسي وناصر ماهر، يحتاجون فقط لحالة نفسية وذهنية مختلفة وجيدة للظهور بشكل أفضل".

وأكمل: "لدي علاقة جيدة بكل جماهير الكرة المصرية بما فيهم جماهير الزمالك".

واختتم الرمادي تصريحاته: "الزمالك يملك حراس كبار، مثل عواد ومحمد صبحي وحينما سيشارك أحدهما يكون الأنسب، وأن يسأل الحارس الآخر عن سبب عدم مشاركته هو أمر طبيعي وليس به أي مشكلة".

والجدير بالذكر أن التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حسم نتيجة مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

أقرأ أيضًا:

"بعد تعادل الزمالك".. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

"ليست في الركبة".. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ناصر ماهر بعد مواجهة سيراميكا كليوباترا