كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويعد هذا هو التعادل الثالث على التوالي للفارس الأبيض، بعدما تعادل أمام كلا من المصري البورسعيدي، سيراميكا كليوباترا، قبل أن يتعادل اليوم مع سيراميكا.

وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 41 في المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة رقم 31 في المركز السادس بجدول الترتيب.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز، الذي ينتظره مباراة اليوم أمام البنك الأهلي.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- الأهلي.. 22 مباراة.. 49 نقطة.

2- سيراميكا كليوباترا.. 21 مباراة.. 47 نقطة.

3- الزمالك.. 22 مباراة.. 41 نقطة.

4- المصري.. 22 مباراة.. 35 نقطة.

5- البنك الأهلي.. 21 مباراة.. 33 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا.. 22 مباراة.. 31 نقطة.

7- فاركو.. 21 مباراة.. 20 مباراة.. 29 نقطة.

8- بتروجيت.. 21 مباراة.. 25 نقطة.

9- حرس الحدود.. 21 مباراة.. 22 نقطة.

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