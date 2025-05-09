كتب - نهى خورشيد

كشف الجهاز الطبي بنادي الزمالك قبل قليل تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الوسط ناصر ماهر خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالقلعة البيضاء أن اللاعب تعرض لالتواء في الكاحل نتيجة التحام قوي خلال المباراة، مشيرًا إلى أن الإصابة لا تمتد إلى منطقة الركبة، كما ترددت الأنباء بعد اللقاء.

وأضاف أسامة أن ناصر ماهر سيخضع لفحوصات طبية دقيقة وأشعة على موضع الإصابة خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد حجم الإصابة بدقة وفترة غيابه المحتملة.

والجدير بالذكر أن الزمالك تعادل إيجابياً مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 41 نقطة في جدول المرحلة النهائية من الدوري.

ومن المقرر أن يواجه الأبيض نظيره بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات المرحلة النهائية من حسم لقب دوري نايل.