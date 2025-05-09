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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا

07:18 م الجمعة 09 مايو 2025
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كتب - نهى خورشيد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاولاته للمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، عندما يخوض مواجهة جديدة أمام نظيره بيراميدز في الجولة المقبلة من المرحلة النهائية من عمر البطولة المحلية.

وسقط الفارس الأبيض في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين لمثلهما خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في الظهور الأول للمدرب الجديد أيمن الرمادي.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستضيف الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 مايو الجاري، وذلك ضمن منافسات المرحلة النهائية من حسم لقب دوري نايل.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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الزمالك وسيراميكا كليوباترا موعد مباراة الزمالك المقبلة الدوري المصري الممتاز الزمالك
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