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هل أُصيب ناصر ماهر بالرباط الصليبي أمام سيراميكا كليوباترا؟.. مصدر يجيب لمصراوي

07:09 م الجمعة 09 مايو 2025

ناصر ماهر

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كتب ـ محمد خيري:

كشف مصدر بالجهاز الفني لفريق الزمالك، عن حقيقة إصابة لاعب فريقهم ناصر منسي بالرباط الصليبي خلال مباراة سيراميكا كليوباترا التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني بالدوري.

وكان ناصر ماهر لاعب الزمالك قد تعرض للإصابة في الدقيقة (42) من عمر اللقاء ليتم استبداله باللاعب حسام أشرف.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم، إلى أن الفحص المبدئي للاعب أوضح أن الإصابة عبارة عن التواء في الكاحل وليس رباط صليبي أو في الركبة كما أشار البعض.

وشارك ناصر ماهر مع الزمالك خلال الموسم الجاري بـ 18 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

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