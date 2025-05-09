كتب - نهى خورشيد

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة البنك الأهلي، والمقرر إقامتها مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل الأساسي لبيراميدز كالأتي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: كريم حافظ – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد الشيبي

في خط الوسط: أحمد عاطف “قطة” – وليد الكرتي – بلاتي توريه – صديق إيجولا – إبراهيم عادل

في خط الهجوم: فيستون ماييلي

فيما ضمت دكة البدلاء كلاً من "شريف إكرامي، علي جبر، أحمد توفيق، محمود دونجا، محمد حمدي، يوسف أوباما، مروان حمدي، عبد الرحمن مجدي، دودو الجباس".

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بالنادي الأهلى، تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الـ47 نقطة.