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مصدر يكشف حقيقة وجود خلاف بين محمد عواد والجهاز الفني الجديد للزمالك

06:56 م الجمعة 09 مايو 2025
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    محمد عواد من تدريبات الزمالك
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    محمد عواد
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    محمد عواد
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    محمد عواد مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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    محمد عواد بالنظارة السوداء في تدريبات الزمالك
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    أيمن الرمادي
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    أيمن الرمادي
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    مران الزمالك الأول مع أيمن الرمادي 3_Easy-Resize.com
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة وجود أزمة بين حارس مرمى الفريق محمد عواد وبين الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتردد العديد من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، التي تشير إلى وجود خلاف بين محمد عواد حارس المرمى والجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة أيمن الرمادي، بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا توجد أي خلافات بين عواد والجهاز الفني، خاصة وأن المدير الفني أيمن الرمادي حرص على عقد جلسة مع الحارس، وأخطره بقرار مشاركة صبحي في مباراة اليوم".

وأضاف: "عواد تقبل قرار الجهاز الفني بشكل طبيعي دون أي مشاكل، مؤكدا أنه تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت".

ويلاقي نادي الزمالك حاليا نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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