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اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بجائزته الجديدة

06:13 م الجمعة 09 مايو 2025
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كتب - نهى خورشيد

هنأ الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، الدولي محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بعد حصده جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2025.

ونشر حساب الجبلاية عبر منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة خاصة للفرعون:"دائمًا في المقدمــــة".

وأضاف:"نهنئ قائد منتخبنا الوطني محمد صلاح بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2025 المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليزية ".

والجدير بالذكر أن صلاح سبق له التتويج بهذه الجائزة عامي 2018-2022، وخلال موسمه الحالي مع الريدز شارك في 49 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 33 هدفاً وصنع 23 فرصة محققة.

اتحاد الكرة يهنئ محمد صلاح بجائزته الجديدة_Easy-Resize.com

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