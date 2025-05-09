متابعة-هند عواد:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق - عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – سيف جعفر - ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي

وانتظروا أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 14: ناصر منسي يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى سيراميكا كليوباترا.

الدقيقة 32: عرضية من مصطفى شلبي داخل منطقة جزاء سيراميكا ولكنها تمر دون خطورة.

الدقيقة 38: توقف المباراة لعلاج ناصر ماهر لاعب الزمالك.

الدقيقة 45: تسديدة من محمد رضا بوبو لاعب سيراميكا كليوباترا ولكنها تصل سهلة إلى محمد صبحي.

الدقيقة 2+45: رأسية من أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا ولكنها تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط.

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة للاعبي الزمالك على الكرة فأرسل لاعبه محمود بنتايج كرة عرضية في الدقيقة (50) ولكنها مرت دون أن تجد من يقابلها.

وسدد لاعب سيراميكا كليوباترا مروان عثمان كرة في الدقيقة (51) ولكن مرت بجوار مرمى الزمالك.

وتصدى حارس مرمى الزمالك محمد صبحي بالدقيقة (59) لتسديدة قوية من لاعب سيراميكا كليوباترا زلاكة.

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