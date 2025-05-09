الزمالك يسقط في فخ تعادل قاتل أمام سيراميكا كليوباترا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الززمالك وسيراميكا كليوباترا، والتى أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ستاد المقاولون العرب، وذلك ضمن منافسات المرحلة النهائية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأبيض رصيده إلى النقطة الـ41 في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعة التتويج، فيما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

ملخص المباراة:

الدقيقة 14: ناصر منسي يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى سيراميكا كليوباترا.

الدقيقة 32: عرضية من مصطفى شلبي داخل منطقة جزاء سيراميكا ولكنها تمر دون خطورة.

الدقيقة 38: توقف المباراة لعلاج ناصر ماهر لاعب الزمالك.

الدقيقة 45: تسديدة من محمد رضا بوبو لاعب سيراميكا كليوباترا ولكنها تصل سهلة إلى محمد صبحي.

الدقيقة 2+45: رأسية من أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا ولكنها تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط.

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة للاعبي الزمالك على الكرة فأرسل لاعبه محمود بنتايج كرة عرضية في الدقيقة (50) ولكنها مرت دون أن تجد من يقابلها.

وسدد لاعب سيراميكا كليوباترا مروان عثمان كرة في الدقيقة (51) ولكن مرت بجوار مرمى الزمالك.

وتصدى حارس مرمى الزمالك محمد صبحي بالدقيقة (59) لتسديدة قوية من لاعب سيراميكا كليوباترا زلاكة.

وأرسل محمد رضا "بوبو" تمريرة لزميله إسلام عيسى داخل منطقة جزاء الزمالك بالدقيقة (64) ليسكنها الشباك.

ودفع المدير الفني للزمالك أيمن الرمادي بالدقيقة (65) باللاعب سيف الجزيري بدلاً من ناصر منسي.

وحصل فريق الزمالك على ركلة حرة مباشرة من حدود منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا بالدقيقة (67) سددها محمود بنتايج قوية كادت تباغت محمد باسم الذي تصدى لها بصورة رائعة.

وعاد الزمالك للتقدم مجددًا بهدف سجله لاعبه سيف الجزيري بالدقيقة (69) بعدما وصلته الكرة داخل منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا أسكنها الشباك.

حصل فريق سيراميكا كليوباترا على ركلة حرة مباشرة من حدود منطقة الجزاء نفذها محمد شكري داخل منطقة جزاء الزمالك ليبعدها محمد صبحي الذي تعرض لإصابة بالدقيقة(76).

ودفع المدير الفني للزمالك بحارس المرمى محمد عواد بدلاً من صبحي المصاب وكذلك بالمدافع محمود حمدي "الونش" بدلاً من لاعب الوسط سيف فاروق جعفر.

واستحوذ لاعبو سيراميكا كليوباترا على الكرة في الدقائق التالية في محاولة لمعادلة النتيجة وسط تمركز دفاعي للاعبي الزمالك ثم توقف اللعب بالدقيقة (84) لعلاج لاعب الزمالك حسام أشرف ثم استأنف مرة أخرى.

وسجل أحمد بلحاج هدف التعادل لسيراميكا كليوباترا بالدقيقة 90+2 من رأسية سكنت شباك عواد.

اقرأ أيضًا:

"أنت وحش".. نجم إنتر ميلان يشيد بلاعب برشلونة

ماذا يحتاج الزمالك لخطف بطاقة التأهل لدوري أبطال أفريقيا؟