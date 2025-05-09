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بسبب الانقطاع عن التدريبات.. الزمالك يخطر زيزو بموعد جديد للتحقيق

04:06 م الجمعة 09 مايو 2025

أحمد مصطفى ''زيزو''

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كتب - محمد خيري:

أخطر نادي الزمالك لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أحمد سيد زيزو، بموعد جديد من أجل التحقيق معه بشأن الغياب عن التدريبات لمدة 25 يوما.

وقال مصدر في تصريحات "لمصراوي" إن الشؤون القانونية بالزمالك أخطرت زيزو بجلسة تحقيق جديدة.

وأوضح المصدر أن غدا السبت الموافق 10 مايو في تمام الساعة الحادية عشر صباحا سيقام التحقيق مع اللاعب بمقر النادي.

يُذكر أن زيزو عاد للتدريبات يوم الأحد الماضي الموافق يوم 4 من شهر مايو الجاري، عقب انقطاع عن التدريبات، بعد التأكد من توقيعه عقود الانضمام للنادي الأهلي.

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