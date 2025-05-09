أيمن الرمادي يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا

جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

كتبت-هند عواد:

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني الجديد للزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بعد قليل في الدوري المصري.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق - عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – سيف جعفر - ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأيمن أمير عبد العزيز وسيف الجزيري وحسام أشرف.

اقرأ أيضًا:

"أنت وحش".. نجم إنتر ميلان يشيد بلاعب برشلونة

ماذا يحتاج الزمالك لخطف بطاقة التأهل لدوري أبطال أفريقيا؟