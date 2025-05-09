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3 حالات.. حظوظ منتخب مصر للتأهل إلى ربع نهائي أمم أفريقيا تحت 20 عاما

02:53 م الجمعة 09 مايو 2025

منتخب مصر للشباب

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كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر للشباب لخوض آخر مباراة له في مجموعات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، بمواجهة تنزانيا في التاسعة مساء اليوم على ستاد هيئة قناة السويس.

ويدخل منتخب مصر تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه، بحثا عن الفوز الذي لا بديل له، للتأهل إلى ربع نهائي البطولة المقامة في مصر.

ترتيب مجموعة مصر

جاء ترتيب المجموعة الأولى كالآتي:

1-سيراليون 7

2-جنوب أفريقيا 6

3-زامبيا 5 (فارق أهداف +1)

4-مصر 4 (فارق أهداف -2)

5-تنزانيا 0

ويواجه منتخب مصر نظيره تنزانيا، فيما يتنافس جنوب أفريقيا وزامبيا على المركز الثاني، بينما حسم سيراليون تأهله إلى الدور المقبل.

ويجب على منتخب مصر الفوز للتأهل إلى الدور المقبل كأفضل ثالث، بينما توجد 3 حالات سيكون وضع منتخب مصر فيها بناءً على نتيجة المباراة الأخرى.

فوز جنوب أفريقيا

1- جنوب أفريقيا 9

2- سيراليون 7

3- مصر 7

4- زامبيا 5

5-تنزانيا 0

فوز زامبيا

1-زامبيا 8

2- سيراليون 7

3 - مصر 7

4- جنوب أفريقيا 6

5-تنزانيا 0

تعادل جنوب أفريقيا وزامبيا

1-سيراليون 7

2-جنوب أفريقيا 7

3- مصر 7

4- زامبيا 6

5-تنزانيا 0

يمكن أن يتأهل منتخب مصر كوصيف المجموعة، لكنها تبدو صعبة، إذ أنه يحتاج لتسجيل +6 أهداف، مع فوز جنوب أفريقيا بفارق هدف وحيد.

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