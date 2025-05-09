الفرصة الأخيرة.. منتخب مصر يواجه تنزانيا في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر للشباب، لمواجهة تنزانيا، في آخر مباراة له في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

موعد مباراة مصر وتنزانيا

تقام مباراة مصر وتنزانيا، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من مجموعات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

القناة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا

تنقل مباراة مصر وتنزانيا في أمم أفريقيا تحت 20 عاما، عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورت، بالمجان، إضافة إلى قناة بي إن سبورتس 6 المشفرة.

وتعد هذه الفرصة الأخيرة أمام منتخب مصر للتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، وذلك كأفضل ثالث، إذ أنه يحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط.

وحسم منتخب سيراليون المتصدر بـ7 نقاط، مصيره من التأهل إلى الدور المقبل، فيما يتنافس جنوب أفريقيا وزامبيا على الوصافة.

وجاء ترتيب المجموعة كالآتي:

1-سيراليون 7

2-جنوب أفريقيا 6

3-زامبيا 5 (فارق أهداف +1)

4-مصر 4 (فارق أهداف -2)

5-تنزانيا 0

ويحتاج منتخب مصر للفوز على تنزانيا ليرتفع رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الثالث، مع هزيمة زامبيا من جنوب أفريقيا.

وفي حالة انتهاء مباراة جنوب أفريقيا وزامبيا بالتعادل وفاز منتخب مصر، يتساوي مع جنوب أفريقيا في عدد النقاط، لكنه يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف.

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