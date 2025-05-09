الرمادي يجري تغييرات.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض أولى مباريات بقيادة المدير الفني الجديد أيمن الرمادي، الذي تولى القيادة الفنية خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

يحل الزمالك ضيفا على سيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الحاسمة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز، على قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للبطولة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

يجري أيمن الرمادي تغييرات على تشكيل الزمالك، إذ أنه يدفع بسيف فاروق جعفر في مركز الجناح الأيمن، فيما يفاضل بين سيف الدين الجزيري وناصر منسي في الهجوم.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبدالمجيد – الزناري/ مصدق – أحمد فتوح

خط الوسط: دونجا – عبدالله السعيد – ناصر ماهر

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة، فيما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز السادس، برصيد 30 نقطة.

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