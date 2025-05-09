ماذا يحتاج بيراميدز للفوز بالدوري المصري؟

كتب - محمد القرش:

اقتربت منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25 الجاري على الانتهاء، حيث يتصدر النادي الأهلي جدول الترتيب بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يتبقى له مباراة.

وجاء تعثر بيراميدز ضد نظيره فاركو في المباراة الماضية مربكا للمدرب الكرواتي، كرونسلاف يورتشيتش، الذي يسعى لحصد لقب الدوري لأول مرة في تاريخ النادي.

ماذا يحتاج بيراميدز للفوز بالدوري؟

يتبقى للفريق السماوي 4 مباريات على انتهاء مسابقة الدوري وحلم الدوري المصري الممتاز التاريخي.

ويلاقي بيراميدز كل من: البنك الأهلي، الزمالك، بتروجيت، وسيراميكا كليوباترا.

ويحتاج بيراميدز إلى الفوز بجميع المباريات المتبقية دون تعثر أو تعادل واحد، حيث يصل إلى النقطة 59 للفوز باللقب.

وحال تعاد الفريق السماوي مباراة واحدة من الـ4 سيحصد 57 نقطة بنهاية الدوري، وفي هذا السيناريو يفوز الأهلي بلقب الدوري رقم 45 مع حصد 9 نقاط آخرى والوصول للنقطة 58.

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية

بيراميدز ضد البنك الأهلي - الجمعة 9 مايو - 8 مساء

بيراميدز ضد الزمالك - الثلاثاء 13 مايو - 8 مساء

بيراميدز ضد بتروجيت - السبت 17 مايو - 5 مساء

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا - الأربعاء 28 مايو - 5 مساء