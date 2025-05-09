الأولى للرمادي.. موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض أولى مباريات بقيادة المدير الفني الجديد أيمن الرمادي، الذي تولى القيادة الفنية خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

يحل الزمالك ضيفا على سيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الحاسمة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز، على قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للبطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة، فيما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز السادس، برصيد 30 نقطة.

ورحل بيسيرو وجهازه الفني عن تدريب الزمالك بعد تعادل الفريق مع البنك الأهلي في الجولة الماضية، وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد كالآتي:

أيمن الرمادي - مدير فني

وائل القباني - مدير كرة

أيمن عبد العزيز - مدرب عام

أحمد سمير - مدرب مساعد

حازم إمام - مدرب مساعد

عماد المندوه - مدرب حراس المرمى

ماريو تومليانوفيتش - مدرب الأحمال

محمد علاء - محلل الأداء

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