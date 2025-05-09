هل يكون معلول الحل السحري للأهلي في المونديال؟

كتب - محمد خيري:

يعاني النادي الأهلي من أزمة واضحة، في مركز الظهير الأيسر، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

ويشارك النادي الأهلي، في كأس العالم للأندية، التي سوف تنطلق شهر يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية، ويفتتح مشواره بمواجهة إنتر ميامي الأميركي يوم 14 من نفس الشهر.

ويواجه الجهاز الفني للفريق الأول للنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، أزمة في الجهة اليسرى، في ظل إصابة المغربي يحيى عطية الله والاقتراب من رحيله وعدم شرائه بشكل نهائي، وأيضا إصابة كريم الدبيس، وعدم انتظام مشاركة التونسي علي معلول.

الجهاز الفني لفريق الأهلي، اعتمد مؤخرا على مشاركة أحمد نبيل كوكا، في هذا المركز، مع مشاركة متقطعة لعلي معلول في بعض الدقائق.

هل يكون معلول الحل السحري في المونديال؟

ويبحث النادي الأهلي عن حل أزمة الجبهة اليسرى في أسرع وقت، وربما يكون الأقرب استمرار علي معلول ومشاركته في مونديال الأندية والاعتماد عليه بشكل أساسي.

ونجح علي معلول في استعادة جزء من مستواه، بعد حصوله على فرصة في المباريات الماضية، من جانب عماد النحاس، ونجح في صناعة هدفا في المباراة الماضية التي شارك فيها كبديل، وانتهت بفوز الأحمر بخماسية.