كتب - محمد خيري:

يفتتح أيمن الرمادي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لنادي الزمالك، مشواره رفقة الأبيض اليوم الجمعة بمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وأعلن نادي الزمالك، بشكل رسمي أول أمس الأربعاء، بالتعاقد مع أيمن الرمادي، لتولي تدريب الفريق، بدلا من البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي رحل بسبب النتائج السيئة.

وتنطلق مباراة الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في الخامسة عصر اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

التحديات التي تنتظر أيمن الرمادي مع الزمالك

ووقع أيمن الرمادي عقدا مع نادي الزمالك، لنهاية الموسم الحالي، وينتظره العديد من التحديات الصعبة والمباريات الهامة وهي كالتالي.

-مواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة للدوري المصري اليوم

-مواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للدوري المصري

-مواجهة بتروجيت يوم السبت 24 مايو في الجولة السابعة للدوري المصري

-مواجهة فاركو يوم الأحد 1 مايو في الجولة الختامية لبطولة الدوري

-مواجهة بيراميدز يوم 5 يونيو في نهائي كأس مصر