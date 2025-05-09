مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

الزمالك

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

بيراميدز

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

تنزانيا - شباب

- -
21:00

مصر - شباب

الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

رايو فاييكانو

جميع المباريات

إعلان

"البداية مع سيراميكا والختام ببيراميدز".. ماذا ينتظر أيمن الرمادي في الزمالك؟

05:21 ص الجمعة 09 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مران الزمالك الأول مع أيمن الرمادي 1_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    مران الزمالك الأول مع أيمن الرمادي 3_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    أول ظهور لـ أيمن الرمادي رفقة وكيل أعماله داخل نادي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    أيمن الرمادي (2)
  • عرض 9 صورة
    أيمن الرمادي (3)
  • عرض 9 صورة
    أيمن الرمادي (1)
  • عرض 9 صورة
    أيمن الرمادي (2)_1
  • عرض 9 صورة
    أيمن الرمادي (1)_1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد خيري:

يفتتح أيمن الرمادي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لنادي الزمالك، مشواره رفقة الأبيض اليوم الجمعة بمواجهة سيراميكا كليوباترا.

وأعلن نادي الزمالك، بشكل رسمي أول أمس الأربعاء، بالتعاقد مع أيمن الرمادي، لتولي تدريب الفريق، بدلا من البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي رحل بسبب النتائج السيئة.

وتنطلق مباراة الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في الخامسة عصر اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

التحديات التي تنتظر أيمن الرمادي مع الزمالك

ووقع أيمن الرمادي عقدا مع نادي الزمالك، لنهاية الموسم الحالي، وينتظره العديد من التحديات الصعبة والمباريات الهامة وهي كالتالي.

-مواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة للدوري المصري اليوم

-مواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للدوري المصري

-مواجهة بتروجيت يوم السبت 24 مايو في الجولة السابعة للدوري المصري

-مواجهة فاركو يوم الأحد 1 مايو في الجولة الختامية لبطولة الدوري

-مواجهة بيراميدز يوم 5 يونيو في نهائي كأس مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أيمن الرمادي نادي الزمالك تحديات تنتظر أيمن الرمادي آخر أخبار نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

7 آلاف عقار مهددة بالانهيار على كورنيش الإسكندرية.. "بحوث الإسكان" يكشف الأسباب والتفاصيل
بعد حادث القطامية| الكشف عن أرقام شاسيهات السيارات المتحطمة لمنع بيعها جديدة
5 قرارات عاجلة من النيابة في واقعة الطالبة روان ناصر بجامعة الزقازيق