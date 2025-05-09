كتب - يوسف محمد:

أنهى أحمد سمير المدرب المساعد بالجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، علاقته مع فريق الأولمبي السكندري والذي كان يتولى القيادة الفنية له خلال الفترة الماضية.

وفسخ سمير تعاقده مع الفريق السكندري خلال الساعات الماضية، بعد أن قام بتسديد الشرط الجزائي في عقده مع النادي، ليبدأ مهام عمله مع الفارس الأبيض بشكل رسمي في الساعات المقبلة.

وكان نادي الزمالك أعلن يوم الأربعاء الماضي، رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للفريق ومعاونيه، تعيين بدلا منه أيمن الرمادي ومعه طاقم مصري بينهم أحمد سمير، الذي يتولى منصب المدرب المساعد.

ويبدأ الجهاز الفني الجديد للفارس الأبيض مهمته مع الفريق، بداية من اليوم الجمعة بمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي الفارس الأبيض نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب"، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

والجدير بالذكر أحمد سمير يتولى مهمة القيادة الفنية لفريق الأولمبي السكندري، منذ ديسمبر 2023.

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