3 سيناريوهات.. ماذا يحتاج الأهلي للتتويج بلقب الدوري المصري؟

كتب- محمد عبدالهادي:

مع الوصول إلى الجولة الخامسة، اشتدت المنافسة بين فرق القمة في صراع التتويج بالنسخة الـ66 من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يتصدر المشهد كل من الأهلي وبيراميدز، في حين تراجع الزمالك وابتعد عن سباق اللقب.

وفي حال تم تثبيت قرار رابطة الأندية بعدم خصم 3 نقاط إضافية من رصيد النادي الأهلي في نهاية الموسم، فإن هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة تمنح الفريق الأحمر التتويج الرسمي بالبطولة، وفقًا للوضع الحالي في جدول الترتيب.

السيناريوهات المحتملة لتتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري:

فوز الأهلي بجميع مبارياته المتبقية، وخسارة بيراميدز مباراة واحدة:

في هذه الحالة، يصل الأهلي إلى النقطة 58، وهو رصيد لن يتمكن بيراميدز من الوصول إليه إذا تلقى هزيمة واحدة في مبارياته المتبقية.

فوز الأهلي في جميع مبارياته، وتعادل بيراميدز في مباراة واحدة:

نفس السيناريو ينطبق هنا، حيث يحقق الأهلي 58 نقطة، بينما يتجمد رصيد بيراميدز دون الوصول إلى هذا العدد من النقاط إذا تعادل في لقاء واحد.

تعادل الأهلي في مباراة واحدة وفوزه في باقي مبارياته، مقابل خسارة بيراميدز مباراة وتعادله في أخرى:

في هذا السيناريو، يصل الأهلي إلى 56 نقطة، وهو رصيد كافٍ لحسم اللقب لصالحه، إذ لن يتمكن بيراميدز من بلوغه حال تعثره في مباراتين.