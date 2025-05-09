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تفوق كاسح للأبيض.. تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا كليوباترا

01:15 ص الجمعة 09 مايو 2025
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  • عرض 7 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 7 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 7 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 7 صورة
    حكم مباراة الزمالك وسيراميكا
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    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
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كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يحتضن مباراة قوية تجمع بين فريقي الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة للمرحلة الثانية من الدوري المصري.

ومن المقرر أن تشهد مباراة اليوم الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الجديد لنادي الزمالك أيمن الرمادي، الذي تولى المسؤولية خلفًا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

تاريخ مواجهات الزمالك وحرس الحدود

منذ صعود سيراميكا كليوباترا للأضواء، ألتقي مع الزمالك في 9 مباريات، ولم يتلقي الفارس الأبيض أي هزيمة خلالهما.

حيث التقى الفريقان في 9 مباريات، فاز الزمالك في 8 مواجهات، بينما حضر التعادل بينهما في لقاء وحيد بهدف لكل منهما كان في الدور الأول من الموسم الجاري.

وتمكن الزمالك من تسجيل 18 هدفًا في شباك سيراميكا كليوباترا بمعدل تسجيل هدفين في المباراة الواحدة في حين لم تستقبل شباك الزمالك سوى 7 أهداف بمعدل تسجيل 0.7 هدف في المباراة الواحدة.

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الزمالك وسيراميكا تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا مواجهات الزمالك وسيراميكا الزمالك
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