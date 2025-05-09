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ماذا يحتاج الزمالك لخطف بطاقة التأهل لدوري أبطال أفريقيا؟

09:00 ص الجمعة 09 مايو 2025
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    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 11 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 11 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 11 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 11 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 11 صورة
    جانب من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري
  • عرض 11 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي (12)
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    الزمالك والبنك الأهلي (11)
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    الزمالك والبنك الأهلي
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كتبت-هند عواد:

تتبقى 3 جولات على نهاية الدوري المصري الممتاز، واشتد الصراع بين أندية المجموعة الأولى على المربع الذهبي، لحسم بطاقة المشاركة في البطولات الأفريقية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 49 نقطة ويليه بيراميدز برصيد 47 نقطة، وفي المركز الثالث الزمالك برصيد 40 نقطة، ثم المصري البورسعيدي بـ35 نقطة.

وتعتبر صدارة الأهلي للدوري المصري، مؤقتا، إذ أن بيراميدز والزمالك يخوضا مباراتي الجولة الخامسة مساء اليوم الجمعة.

ماذا يحتاج الزمالك للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا؟

يحتاج الزمالك لحسم المركز الثاني على الأقل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، ويتبقى للفريق 4 مباريات ضد كل من سيراميكا كليوباترا، بيراميدز، بتروجيت وفاركو.

وحتى الآن لم تحسم لجنة التظلمات قرارها بشأن خصم 3 نقاط من الأهلي، عقب أزمة مباراة القمة، ولكن الزمالك يحتاج الفوز في جميع المباريات المتبقية وخصم 3 نقاط من الأهلي، مع تعثر الأخير في مباراة، ليتساوى معه في النقاط (52 نقطة)، على أن يحسم المركز الثاني بفارق الأهداف.

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