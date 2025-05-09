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هل يضم الرمادي زيزو لقائمة الزمالك ضد سيراميكا؟.. إعلامي يجيب

12:29 ص الجمعة 09 مايو 2025
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    أحمد مصطفى ''زيزو''
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    أحمد مصطفى ''زيزو''
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    احتفال زيزو مع الزمالك
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    احتفال زيزو
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    زيزو لاعب الزمالك
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    أحمد مصطفى ''زيزو''
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    أحمد مصطفى ''زيزو''
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    زيزو مع منتخب مصر 1
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    أحمد مصطفى ''زيزو''
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    زيزو
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    زيزو
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كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد أيمن الرمادي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مهمته الرسمية الأولي مع الفارس الأبيض، عندما يلتقي مساء اليوم ضد سيراميكا كليوباترا.

وبينما تتجه الأنظار للرمادي، هناك تساؤلات حول موقف اللاعب أحمد السيد زيزو من دخوله في قائمة الفريق التي ستواجه سيراميكا كليوباترا، أم سيواصل المدير الفني الجديد استبعاده.

وفي هذا السياق، تحدث الإعلامي خالد الغندور عن موقف زيزو من مباراة سيراميكا مؤكدًا أن أيمن الرمادي رفض ضم زيزو في قائمة الفريق.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "أيمن الرمادى المدير الفني الجديد للزمالك رفض ضم أحمد مصطفى زيزو لقائمة الفريق في مباراة سيراميكا المقرر لها اليوم الجمعة بالدوري".

وأضاف الغندور: "رغم قرار مسئولو نادى الزمالك بأن مشاركة زيزو في المباريات تعود إلى الجهاز الفني إلا أن الرمادى، قرر استبعاد اللاعب من قائمة المباراة التي سيتم إعلانها في الساعات المقبلة".

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