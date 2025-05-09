الأهلي يقترب من الإتفاق مع جوميز.. تفاصيل التعاقد وموعد الحسم

كتب- محمد عبدالهادي:

إقترب مسؤولي النادي الأهلي من التوصل لإتفاق مع مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد خلفًا للمدرب المقال مارسيل كولر.

وكشفت صحيفة "اليوم" السعودية، عن توصل النادي الأهلي لاتفاق مبدئي مع جوزيه جوميز المدير الفني الحالي لفريق الفتح السعودي والزمالك السابق.

وأوضحت الصحيفة أن الأهلي إتفق مع جوميز على الراتب السنوي، ومن المقرر أن يتقاضى المدرب البرتغالي 150 ألف دولار شهريًا.

وأشارت في تقريرها، أن الأهلي ينتظر المباراة المقبلة لفريق الفتح والتي إذا تمكن فيها جوميز من تحقيق الفوز سيضمن بقائه رسميًا في الدوري السعودي، وحينها ستبدأ المفاوضات بشكل رسمي وفض الشراكة بالتراضي مع الفتح لتدريب الأهلي.

وذكرت الصحيفة أن هناك شرطًا جزائيًا كبيرًا في عقد جوميز مع الفتح يُقدّر بخمسة أشهر من راتبه الحالي (250 ألف دولار شهريًا)، ما يعني أن فسخ العقد قد يكلّف الأهلي نحو 1.25 مليون دولار، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق ودي بين الأطراف.