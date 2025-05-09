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الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري

12:25 ص الجمعة 09 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 8 صورة
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 8 صورة
    حكم مباراة الزمالك وسيراميكا
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وسيراميكا في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا على النحو الآتي :

محمد الحنفي حكم ساحة، ويعاونه وائل شعبان وعدي عيد كثنائى مساعد، وحكم رابع ابراهيم محجوب.

بينما تقنية الفيديو سيتواجد عليها محمود الدسوقي ويعاونه أسامة عبد اللطيف.

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري، برصيد 41 نقطة، بينما سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 30 نقطة.

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الزمالك وسيراميكا كليوباترا حكم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا حكم مباراة الزمالك محمد الحنفي
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