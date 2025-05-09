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"الدوري سيكون في الجزيرة".. تعليق قوي من وسام أبو علي بعد فوز الأهلي على المصري برباعية

12:04 ص الجمعة 09 مايو 2025
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    وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

عبر النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، عن سعادته بعد الفوز الذي حققه الفريق، على حساب المصري البورسعيدي، في بطولة الدوري المصري.

وحقق الأهلي أمس، فوزا كبيرا على حساب المصري البورسعيدي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

ونجح أبو علي، في تسجيل هدف الأهلي الثالث في اللقاء، من ركلة حرة مباشرة بجانب صناعته للهدف الأول، لزميله إمام عاشور، مما يجعله يستحق الحصول على جائزة رجل المباراة.

وقال أبو علي في تصريحات، عبر الحساب الرسمي للأهلي على "فيس بوك": "نجحنا في العودة بشكل جيد في اللقاء وتسجيل العديد من الأهداف، كنا رجالا طوال المباراة".

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا في المباريات المقبلة، لحصد لقب الدوري المصري، نتمنى أن يحالفنا التوفيق الفترة المقبلة، بإذن الله الدوري سيكون في الجزيرة".

وشارك أبو علي خلال الموسم الحالي رفقة النادي الأهلي، في 26 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 13 هدفا، بواقع تسجيل 10 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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