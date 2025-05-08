أول تعليق من أحمد سالم على تأجيل القرار بخصوص مباراة القمة

عبر أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن غضبه بعد تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة مباراة القمة مؤكدًا أن التأجيل غير مبرر على الإطلاق.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادى الزمالك: "غير مقبول المشهد العبثي الذي تدار به أزمة مباراة القمة وكنا ننتظر اليوم القرار الحاسم لأن الأمر لا يوجد به أي اجتهاد مطلقا وكان يجب تطبيق اللوائح مثلما يتم تطبيقها على جميع الأندية الأخرى".

وأضاف: "هناك تساؤلات عديدة حول تأجيل القرار حتى يوم 15 ويجب استدعاء رئيس لجنة المسابقات على الفور من أجل الفصل في القرار وإنهاء حالة الجدل على الساحة الرياضية والزمالك يسير في الطريق القانوني".

وأوضح: "هناك غموض في تحركات رابطة الأندية وعندما أصدرت القرار من الأساس لم تجتمع، وهذا المشهد هو عبثي في تاريخ الكرة المصرية".