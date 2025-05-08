أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي على المصري برباعية

كتب - يوسف محمد:

أعرب عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز الذي حققه الفريق اليوم، على حساب المصري البورسعيدي، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري.

وقال النحاس في تصريحات عقب اللقاء: "لا بد من الحفاظ والاستمرار في سلسلة الانتصارات، في ظل ضغط المباريات التي يعاني منها الفريق، وأوجه التهنئة إلى اللاعبين بعد الأداء المميز الذي ظهروا به وروحهم القوية عامل السر في النجاح خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "دخلنا مباراة اليوم أمام المصري متأخرين بعض الشئ، لكننا تعاملنا بهدوء مع الوضع، وخبرة اللاعبين ساعدتنا على العودة بشكل سريع وقوى في اللقاء".

وتابع: "قمنا بإعداد وتجهيز البدلاء في الشوط الأول، تحسبا لوجود أي تراجع في الأداء من لاعبي الفريق، إلا أنهم تمكنوا من العودة للمباراة بشكل سريع وأنهينا المباراة لصالحنا".

واختتم النحاس تصريحاته: "وجود جماهير الأهلي بشكل دائم ومستمر خلف الفريق، هو الداعم الأول الذي يمنح اللاعبين دافعا كبيرا لتحقيق الفوز في كل مباراة".

ويذكر أن النادي الأهلي يستعد لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 مايو الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري.

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