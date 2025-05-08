"مشهد عبثي".. الزمالك يصدر بيانًا رسميًا بعد تأجيل قرار أزمة القمة

كتب- محمد عبدالهادي:

أصدر نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بيانًا رسميًا اليوم الخميس، تعقيبًا على تأجيل قرار مباراة القمة من قبل لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري.

وكان من المفترض أن تصدر لجنة التظلمات قرارها في إجتماع اليوم حسبما كان معلن سابقًا، ولكن تم تأجيل البت في أزمة مباراة القمة ليوم 15 مايو الجاري، وهو ما رفضه نادي الزمالك في بيانه الذي جاء كالتالي:

بيان نادي الزمالك حول تأجيل قرار أزمة القمة

"استمراراً للمشهد العبثي وسيطرة العشوائية على اتخاذ القرارات المصيرية داخل منظومة كرة القدم، لم تُفاجأ إدارة نادي الزمالك باستمرار محاولات تعطيل صدور قرار لجنة التظلمات بشأن عقوبات مباراة القمة الأخيرة".

وتابع: "ويعرب مجلس إدارة نادي الزمالك، نيابةً عن جماهيره العظيمة في كل مكان، عن استنكاره الشديد لما آلت إليه الأمور من غياب للعدالة الناجزة، وافتقاد الشفافية والنزاهة. لقد بات واضحاً للجميع كيف تُدار المسابقة هذا الموسم من قِبَل أطراف عدة، في ظل رغبة مبيّتة لعدم تطبيق اللوائح، والالتفاف عليها لمصلحة طرف بعينه على حساب باقي الأندية، وهو ما يُسيء لسمعة الرياضة المصرية".

وواصل: "وما حدث الموسم الماضي ليس ببعيد عن الأذهان، حين كانت اللوائح واضحة، والقرارات حاضرة، بينما الآن أصبح "التسويف" هو الأسلوب المتبع، بحجج ومبررات واهية".

واختتم نادي الزمالك بيانه: "ويُعلن نادي الزمالك عن تقدمه بطلب رسمي إلى لجنة الاستئناف باتحاد الكرة لتقديم موعد إصدار القرار النهائي قبل يوم 13 مايو الجاري، لضمان تحقيق العدالة واستقرار المسابقة.

وأمام هذا المشهد، يؤكد نادي الزمالك أنه لن يتوانى عن اتخاذ كل الخطوات القانونية المشروعة التي تحفظ حقوقه، وتضمن تطبيق اللوائح، مهما كلفه الأمر.