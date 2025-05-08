كتب - محمد عبد السلام:

واصل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تألقه رفقة الفريق النادي، بعدما تمكن من تسجيل هدفين في فوز المارد الأحمر على حساب المصري برباعية اليوم.

وبثنائية عاشور في مرمى المصري البورسعيدي اليوم، تمكن من احتلال صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 11 هدفا.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:

1-إمام عاشور، الأهلي، 11 أهداف.

2- ناصر منسي، الزمالك، 10 أهداف.

3- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 10 أهداف.

4- محمد على حمودة ، غزل المحلة ، 9 أهداف.

5- صلاح محسن - المصري - 8 أهداف.

وكان النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز اليوم على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وبشكل عام شارك إمام عاشور مع النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي في 33 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 16 هدف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.