أرقام.. سر وشم وسام أبو علي بعد تألقه في مباراة الأهلي والمصري

كتب - نهى خورشيد

لفتت الرسومات "الوشوم" المتواجدة على ذراع المهاجم الفلسطيني وسام أبو على نجم القلعة الحمراء أنظار وتساوءل جماهير النادي الأهلي، خاصة في ظل عدم حديثه عنها في وقت سابق أمام وسائل الإعلام.

ويظهر العديد من الوشوم على ذراعه إذ يحتوي أغلبهم على رسومات ماعدا واحد يتكون من مجموعة أرقام وهى "1999"، وهو ما قد يشير إلى سنة ميلاد وسام أبو على.

ويعتبر أبو علي من مواليد 1 يناير 1999، وبدأ مشواره في نادي ألبورج فودبولد، وانضم إلى صفوف الأهلى في موسم الانتقالات الشتوية 2024، مقابل 2 مليون يورو.

وفي سياق متصل، ساهم أبو على في رباعية الأهلى فى شباك المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

وحصد أبو على في مباراة اليوم، لقب رجل اللقاء، وذلك بعد تسجيله الهدف الثالث في شباك الفريق البورسعيدي، بجانب الغاء هدف له في الشوط الأول بداعي التسلل.