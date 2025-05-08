مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

الزمالك

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

بيراميدز

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

تنزانيا - شباب

- -
21:00

مصر - شباب

الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

رايو فاييكانو

جميع المباريات

إعلان

أرقام.. سر وشم وسام أبو علي بعد تألقه في مباراة الأهلي والمصري

10:50 م الخميس 08 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وسام أبو علي (4)
  • عرض 4 صورة
    وسام أبو علي (3)
  • عرض 4 صورة
    وسام أبو علي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

لفتت الرسومات "الوشوم" المتواجدة على ذراع المهاجم الفلسطيني وسام أبو على نجم القلعة الحمراء أنظار وتساوءل جماهير النادي الأهلي، خاصة في ظل عدم حديثه عنها في وقت سابق أمام وسائل الإعلام.

ويظهر العديد من الوشوم على ذراعه إذ يحتوي أغلبهم على رسومات ماعدا واحد يتكون من مجموعة أرقام وهى "1999"، وهو ما قد يشير إلى سنة ميلاد وسام أبو على.

ويعتبر أبو علي من مواليد 1 يناير 1999، وبدأ مشواره في نادي ألبورج فودبولد، وانضم إلى صفوف الأهلى في موسم الانتقالات الشتوية 2024، مقابل 2 مليون يورو.

وفي سياق متصل، ساهم أبو على في رباعية الأهلى فى شباك المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

وحصد أبو على في مباراة اليوم، لقب رجل اللقاء، وذلك بعد تسجيله الهدف الثالث في شباك الفريق البورسعيدي، بجانب الغاء هدف له في الشوط الأول بداعي التسلل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وشم وسام أبو على وسام أبو على الأهلى المصري البورسعيدي الدوري المصري الممتاز مباراة الأهلى اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

7 آلاف عقار مهددة بالانهيار على كورنيش الإسكندرية.. "بحوث الإسكان" يكشف الأسباب والتفاصيل
بعد حادث القطامية| الكشف عن أرقام شاسيهات السيارات المتحطمة لمنع بيعها جديدة
5 قرارات عاجلة من النيابة في واقعة الطالبة روان ناصر بجامعة الزقازيق