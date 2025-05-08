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أحدهما روماني.. الزمالك يتعاقد رسميًا مع 3 صفقات جديدة في كرة اليد

10:39 م الخميس 08 مايو 2025
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    كرة يد الزمالك
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    كرة يد أهلي وزمالك
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    كرة يد - الأهلي والزمالك
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي الزمالك اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع ثلاث لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد، تمهيدًا للمشاركة في بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية.

وتعاقد الزمالك مع، المونتينيجري برانكو فويكوفيتش، قادماً من دينامو بوخارست الروماني، ويشغل مركز الظهير الأيمن، والتونسي يوسف معرف، قادماً من الصفا السعودي، ويشغل مركز الظهير الأيسر، وبيجاد مروان، قادماً من سبورتنج، ويجيد اللعب في مركز الدائرة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك منافسات السوبر الأفريقي بمواجهة الأهلي في نصف النهائي يوم الاثنين المقبل بصالة الأمير عبدالله الفيصل، بينما يلتقي الترجي التونسي بالمنتدى المغربي في المباراة الأخرى.

كما يتواجد الزمالك في المجموعة الأولى ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية رفقة المنتدى المغربي ووداد سمارة المغربي وفاب الكاميروني والأهلي الليبي.

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