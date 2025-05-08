كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية.

ونجح بيراميدز، عقب الفوز على فريق المصري البورسعيدي اليوم، في احتلال صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة، وفي انتظار مباراة بيراميدز الذي يمتلك 47 نقطة في المركز الثاني أمام البنك الأهلي غدا.

ويسعى النادي الأهلي، إلى تحقيق الفوز في مبارياته المتبقية ببطولة الدوري المصري، وينتظر سقوط بيراميدز في أي من مبارياته المتبقية بالمسابقة، ليحسم المارد الأحمر اللقب لصالحه.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية بالدوري المصري

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.. الثلاثاء 13 مايو.. 5 مساءً.

الأهلي ضد البنك الأهلي.. السبت 17 مايو.. 8 مساءً.

الأهلي ضد فاركو.. 28 مايو.. لم يتم تحديد الموعد.

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