كتب - نهى خورشيد

انتهت قبل قليل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، بفوز الأحمر برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

وجاءت أهداف الأحمر بتوقيع كلاً من إمام عاشور "هدفين"، طاهر محمد طاهر، والمهاجم الفلسطيني وسام أبو على، فيما جاء هدفي الفريق البورسعيدي بأقدام صلاح محسن وفخر الدين بن يوسف.

وبعد فوزه اليوم، اعتلي الأهلى صدارة جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه نادي بيراميدز.

جدول ترتيب مجموعة التتويج

ويعرض "مصراوي" في السطور القادمة جدول ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري:

1- الأهلى 49 نقطة.

2- بيراميدز 47 نقطة.

3- الزمالك 40 نقطة.

4- المصري البورسعيدي 35 نقطة.

5- البنك الأهلى 33 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا 30 نقطة.

7- فاركو 29 نقطة.

8- بتروجيت 25 نقطة.

9- حرس الحدود 22 نقطة.