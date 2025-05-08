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موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد رباعية المصري البورسعيدي

10:04 م الخميس 08 مايو 2025
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    الأهلي المصري البورسعيدي - أليو ديانج
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كتب - نهى خورشيد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مشواره نحو لقب الدوري المصري الممتاز، بخوض مواجهة جديدة وهامة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن المرحلة النهائية من عمر المسابقة المحلية.

وحقق المارد الأحمر اليوم فوزاً على نظيره المصري البورسعيدي برباعية مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

موعد مباراة الأهلى المقبلة

ويحل الأهلى ضيفاً على سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 مايو الجاري، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وفي سياق متصل، يتصدر الفريق الكروي بالنادي الأهلى جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 49 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه نادي بيراميدز.

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