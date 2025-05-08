كتب - يوسف محمد:

أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد، على أن مهاجم فريق المصري البورسعيدي جون إيبوكا، كان يستحق الطرد في الشوط الأول، من مباراة فريقه أمام النادي الأهلي.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "كان لا بد من طرد مهاجم النادي المصري جون إيبوكا، بسبب تدخله القوي على قدم لاعب الأهلي مروان عطية".

وأضاف: "استغربت من عدم استدعاء حكم الفارس، لحكم الساحة في هذه اللعبة، خاصة وأنها تستحق طرد، ليس كارت أصفر فقط كما احتسب الحكم".

ويلاقي النادي الأهلي حاليا، نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي، انتهى بتقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد.

أقرأ أيضًا:

الأسوأ في التاريخ.. خبير تحكيمي يعلق على إلغاء هدف الأهلي ضد المصري

"تولى مؤسسات رياضية كبري".. الزمالك يعلن عن رئيس جديد لقناته