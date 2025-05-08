كتب - يوسف محمد:

علق الحكم الدولي الأسبق ونائب رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم توفيق السيد، على قرارات الحكم أحمد الغندور في الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي.

وشهد الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، الكثير من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، منها إلغاء هدف للنادي الأهلي أحرزه وسام أبو علي.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "لا أفهم سبب إلغاء هدف وسام أبو علي لاعب الأهلي أمام المصري، خاصة وأنه لا يوجد أي مخالفة على لاعب الأهلي". هذا القرار قد يكون الأسوأ في تاريخ التحكيم المصري".

وأضاف: "هذا القرار قد يكون الأسوأ في تاريخ التحكيم المصري، قرار عليه الكثير من علامات الاستفهام".

وتابع: "مهاجم المصري البورسعيدي جون إيبوكا، كان لا بد من طرده بعد تدخله القوي على لاعب النادي الأهلي مروان عطية".

واختتم السيد تصريحاته: "هناك علامات استفهام على قرار حكم الفار، باستدعاء الحكم في هدف وسام أبو علي وعدم استدعائه في خطأ مهاجم المصري جون إيبوكا".

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي، انتهى بتقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد".

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