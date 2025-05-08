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الأهلي يقلب الطاولة على المصري في شوط أول مثير بالدوري

09:01 م الخميس 08 مايو 2025
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    الجهاز الفني للأهلي
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    خلال مباراة الأهلي وحرس الحدود
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    فريق الأهلي
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    فريق الأهلي
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كتب - نهى خورشيد

قلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تأخره أمام المصري البورسعيدي للتقدم بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى تجمع بينهما حالياً على ستاد الجيش ضمن المرحلة النهائية من حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتقدم المصري بالهدف الأول بأقدام صلاح محسن من تسديدة في الدقيقة 6 من بداية أحداث اللقاء، ليتعادل الأحمر عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 35.

ثم نجح طاهر محمد طاهر في تسجيل التقدم للأحمر في الدقيقة 45+2، بعد الغاء الحكم لهدف وسام أبو على بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفار.

وجاء تشكيل الأهلي في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – طاهر محمد – أشرف بن شرقي – إمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

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