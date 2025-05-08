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"هل يغيب عن نهائي الكأس؟".. استدعاء فيستون ماييلي لقائمة الكونغو في معسكر يونيو المقبل

08:35 م الخميس 08 مايو 2025
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  • عرض 8 صورة
    فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز
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    فيستون ماييلي يتسلم جائزة رجل مباراة بيراميدز والمقاولون
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    فيستون ماييلي
  • عرض 8 صورة
    فيستون ماييلي لاعب بيراميدز
  • عرض 8 صورة
    فيستون ماييلي
  • عرض 8 صورة
    المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي
  • عرض 8 صورة
    فيستون ماييلي
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كتب - يوسف محمد:

أعلن سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية عن قائمة منتخب بلاده، استعداد لمعسكر شهر يونيو المقبل 2025.

وشهدت قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية، استعدادا لمعسكر شهر يونيو المقبل، تواجد مهاجم فريق بيراميدز فيستون ماييلي.

ويخوض منتخب الكونغو الديمقراطية خلال فترة التوقف المقبلة في يونيو المقبل، مباراتين أمام كلا من مالي يوم 5 يونيو المقبل، ثم مدغشقر يوم 6 من الشهر ذاته.

وتقام فترة التوقف المقبلة، خلال الفترة من 2 يونيو المقبل حتى 10 من الشهر ذاته.

وكان الاتحاد المصري، قد أعلن في وقت سابق إقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، يوم 5 يونيو المقبل، مما يعني غياب مهاجم بيراميدز فيستون ماييلي عن المباراة، بسبب ارتباطه بمباراتين مع منتخب مع منتخب بلاده في تلك الفترة.

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فيستون ماييلي الكونغو الديمقراطية بيراميدز والزمالك نهائي كأس مصر
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