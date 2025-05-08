كتب - يوسف محمد:

أعلن سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية عن قائمة منتخب بلاده، استعداد لمعسكر شهر يونيو المقبل 2025.

وشهدت قائمة منتخب الكونغو الديمقراطية، استعدادا لمعسكر شهر يونيو المقبل، تواجد مهاجم فريق بيراميدز فيستون ماييلي.

ويخوض منتخب الكونغو الديمقراطية خلال فترة التوقف المقبلة في يونيو المقبل، مباراتين أمام كلا من مالي يوم 5 يونيو المقبل، ثم مدغشقر يوم 6 من الشهر ذاته.

وتقام فترة التوقف المقبلة، خلال الفترة من 2 يونيو المقبل حتى 10 من الشهر ذاته.

وكان الاتحاد المصري، قد أعلن في وقت سابق إقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، يوم 5 يونيو المقبل، مما يعني غياب مهاجم بيراميدز فيستون ماييلي عن المباراة، بسبب ارتباطه بمباراتين مع منتخب مع منتخب بلاده في تلك الفترة.

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