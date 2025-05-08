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"تولى مؤسسات رياضية كبري".. الزمالك يعلن عن رئيس جديد لقناته

08:39 م الخميس 08 مايو 2025

قناة الزمالك

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كتب - نهى خورشيد

أعلن المركز الإعلامي لنادي الزمالك تعيين الإعلامي أيمن سالم رئيساً جديداً للقناة، مع منحه كامل الصلاحيات لاتخاذ ما يلزم من تغييرات لضمان الارتقاء بالمحتوى والخدمات الإعلامية التي تقدمها لجماهير القلعة البيضاء.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي إدارة النادي لإعادة هيكلة المحتوى الذي تقدمه قناة النادي بما يتماشى مع تطلعات جماهير القلعة البيضاء في مصر وخارجها، من خلال تقديم محتوى احترافى خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك أيمن سالم خبرة واسعة في المجال الإعلامي، حيث سبق له تولي مسؤوليات بارزة في إدارة عدد من القنوات الرياضية الكبرى، وأبرزها مؤسسة أون تايم سبورت في عام 2018.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا غداً الجمعة، وذلك ضمن منافسات المرحلة النهائية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد المقاولون العرب أحداث مواجهة الزمالك وسيراميكا، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.


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