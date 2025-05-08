كتب - يوسف محمد:

أعرب أيمن الرمادي عن سعادته الكبيرة وفخره، بتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للفريق.

وكان نادي الزمالك أعلن أمس، تعيين الرمادي مديرا فنيا للفريق، بعد فسخ التعاقد مع بيسيرو المدير الفني، بسبب تراجع النتائج في الفترة الماضية.

وقال الرمادي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم داخل مقر النادي قبل مباراة الفريق أمام سيراميكا: "نادي الزمالك، يعد أحد أكبر الأندية في الوطن العربي والشرق الأوسط وفخور بالعمل بداخله".

وأضاف: "الزمالك دائما يلعب بمبدأ (الفن والهندسة)، ولو تخيلت في يوم أنني أعمل مع فريق يتمتع بجماهيرية وشعبية كبيرة فلن أجد أفضل من الزمالك، لذلك أنا سعيد للغاية بهذه الخطوة في مشواري".

وتابع: "أوجه الشكر إلى الجميع سواء الذي يساندوني أو الذين يهاجمونني، ليس لدي خيار سوى العمل فقط لإثبات نفسي، أدرت العديد من المباريات أمام أسماء كبيرة في كرة القدم من قبل، مثل مارادونا، مدرب منتخب إيطاليا السابق برانديلي، لذلك فأنا أعرف الطريقة المناسبة لمواجهة الضغوط".

واختتم الرمادي تصريحاته: "أراهن على قوة الشخصية التي يتمتع بها لاعبي نادي الزمالك وقدرتهم على تحمل مسؤولياتهم، أي لاعب سيشارك في المباريات سيقدم المطلوب منه بشكل قوي".

ويستهل الرمادي مشواره مع نادي الزمالك غدا الجمعة الموافق 9 مايو الجاري، بملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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