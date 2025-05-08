متحدث وزارة الشباب والرياضة لمصراوي: لا خصخصة للأندية وقانون الرياضة الجديد يضمن الشفافية

كتب- مراسل مصراوي:

أوضح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزار الشباب والرياضة مستهدفات تغيير قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، والذي سيتم تقديمه للبرلمان خلال الأسبوع المقبل بصفته الجهة التشريعية صاحبة الحق في الموافقة على المقترح أو التعديل أو الحذف أو الإضافة وفق صلاحياته.

وقال الشاذلي في تصريحات لمصراوي: " قانون الرياضة الجديدة سيشمل 8 مستهدفات على رأسها الحوكمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أولمبياد باريس ثم تشجيع وجذب الاستثمار دون المساس بالأندية الحكومية والتحكيم الرياضي.

وبالحديث عن بند الـ 8 سنوات قال الشاذلي: " البند يحدد مدة بقاء رؤساء الأندية ولم يكن أولوية في البداية، مشيرًا إلى أن المقترح الأصلي من الوزارة كان إدراجه بدون تطبيق بأثر رجعي، وكان الخلاف الأساسي حول تحديد المدة من عدمه.

وأوضح أن بعض الأندية مثل الاتحاد السكندري أدرجت البند في لوائحها، بينما لم يفعل نادٍ مثل الزمالك، وأضاف أنه بعد استطلاع رأي اللجنة الأولمبية الدولية، تم حسم الأمر وإضافة المادة كما اقترحتها الوزارة من البداية، مع السماح لرئيس النادي بالبقاء لدورتين فقط وفقًا للمشروع المقدم من الحكومة.

وفيما يخص ملف الاستثمار الرياضي، شدد الشاذلي : "الأندية المصرية ليست للبيع أو الخصخصة، مؤكدًا أنها مملوكة للدولة ومقامة على أراضٍ تابعة لها، وبالتالي لا يمكن تطبيق النموذج الإنجليزي، وبيّن أن الأندية في مصر ذات طابع اجتماعي ورياضي ولها جمعيات عمومية، مثل نادي الزمالك الذي لن يتحول إلى نموذج مشابه لمانشستر سيتي".

وأشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تشجيع الاستثمار من خلال تهيئة بيئة قانونية تسمح بإنشاء شركات تابعة للأندية، سواء بشكل عام أو لكل لعبة رياضية على حدة، وأوضح أن القانون القديم حرم أندية مثل الإسماعيلي من فرص استثمارية ضخمة، في حين أن التعديلات الجديدة تمنح رؤساء الأندية الحق في المساهمة بنسب تسمح لهم بإدارة الشركات، كما هو الحال مع محمد مصيلحي في الاتحاد وكامل أبو علي في المصري.

كما تطرق الشاذلي إلى تعديل قانون التحكيم الرياضي، موضحًا:" القانون الحالي تسبب في تجميد عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي بعد حكم المحكمة الدستورية، وأن القانون الجديد يعالج هذا الخلل ليتوافق مع الدستور واللوائح الدولية".

وفيما يخص الجهاز الوطني للرياضة، قال الشاذلي:" الهدف من إنشائه هو وضع هيكل إداري وتنظيمي يدعم الحوكمة، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية".